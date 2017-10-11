Гонки автобусов в центре Владивостока закончились нарушением правил

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Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

Один из автомобилистов Владивостока снял на видео гонки двух автобусов на улице Светланской, которые закончились нарушением правил одним из водителей. Он в попытке обогнать «конкурента» проехал на красный свет светофора, сообщает ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел на перекрестке недалеко от остановки «Дальзавод». Именно там автобусы № 31 и № 49, до этого соревновавшиеся в скорости, остановились на светофоре. За несколько секунд до того, как зажегся желтый, водитель автобуса № 49 рванул с места.