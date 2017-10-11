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03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Гонки автобусов в центре Владивостока закончились нарушением правил

Один из водителей проехал на «красный» в попытке вырваться вперед (ВИДЕО).

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Владивосток, 11 октября, PrimaMedia.

Один из автомобилистов Владивостока снял на видео гонки двух автобусов на улице Светланской, которые закончились нарушением правил одним из водителей. Он в попытке обогнать «конкурента» проехал на красный свет светофора, сообщает ИА PrimaMedia.

Инцидент произошел на перекрестке недалеко от остановки «Дальзавод». Именно там автобусы № 31 и № 49, до этого соревновавшиеся в скорости, остановились на светофоре. За несколько секунд до того, как зажегся желтый, водитель автобуса № 49 рванул с места.

Отметим, что водители автобусов во Владивостоке часто становятся нарушителями. Об этом становится известно, благодаря видеозаписям, которые горожане размещают в соцсетях. Так, недавно ГИБДД выписала штраф водителю автобуса, выехавшего на «встречку» на Светланской.

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