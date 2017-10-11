Сиреневый туман: ранним утром Хабаровск заволокло дымом

Утро 11 октября для хабаровчан началось в дыму, причем в буквальном смысле слова. Улицы города заволокло сизой пеленой, а в воздухе отчетливо ощущается запах гари. Скрылся из виду и горизонт: за пеленой дыма не видно ни левого берега Амура с набережной, ни даже жилых зданий в пределах трех-четырех кварталов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Жители дальневосточной столицы уже высказывают в социальных сетях различные версии по поводу источника задымления. Некоторые утверждают, что сизое облако, накрывшее Хабаровск, надуло из Китая — в это время там выжигают поля. Кроме того, есть вероятность, что горит близкая к границе субъектов территория Еврейской автономной области. Не стоит исключать и осенних пожаров в Хабаровском крае — возможно, дым идет из Верхнебуреинского района. Дымное утро в краевом центре — в объективе корр. ИА AmurMedia.