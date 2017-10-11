Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Отец «пьяного мальчика» потребовал компенсации в 10 млн руб.
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Учителя при власти
03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Пьяные браконьеры устроили «беспредел» на приморской реке

Два сотрудника полиции пострадали при встрече с группой браконьеров на реке Нарва в Хасанском районе Приморья, сообщает Deita. ru.

На берегу реки находилось 15 человек, распивавших спиртное. На замечание о том, что вылов рыбы в этом районе запрещен, правонарушители стали угрожать и попытались отобрать табельное оружие у стражей правопорядка.

Вернувшись к лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к ним подплыл катер, в котором находились двое пьяных мужчин. Они протаранили навесной мотор лодки, а затем преследовали лодку полицейских, пытаясь ее перевернуть.

Вместе с береговой группой охраны, подоспевшей на подмогу, удалось задержать нападавших. По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъяты орудия незаконного лова.

По факту нападения на сотрудников полиции следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
Турция изменила правила ввоза сельхозпродуктов из России
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь