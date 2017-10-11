Пьяные браконьеры устроили «беспредел» на приморской реке

На берегу реки находилось 15 человек, распивавших спиртное. На замечание о том, что вылов рыбы в этом районе запрещен, правонарушители стали угрожать и попытались отобрать табельное оружие у стражей правопорядка.

Вернувшись к лодке, полицейские отошли от берега, однако на большой скорости к ним подплыл катер, в котором находились двое пьяных мужчин. Они протаранили навесной мотор лодки, а затем преследовали лодку полицейских, пытаясь ее перевернуть.

Вместе с береговой группой охраны, подоспевшей на подмогу, удалось задержать нападавших. По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъяты орудия незаконного лова.

По факту нападения на сотрудников полиции следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.