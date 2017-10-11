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04:15 (мск), источник: Вести Приморье

МЧС России увеличивает группировку своих сил в Приморье

Ещё один самолёт и 200 спасателей направило МЧС России в Приморье для помощи местным властям в ликвидации лесных пожаров. Районные власти в Приморском крае, где лесопожарная обстановка наиболее сложная, начали вводить режим «Чрезвычайная ситуация».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, Ил-76 МЧС России, направленный в Приморский край, при тушении лесных пожаров незаменим. Он оборудован выливным авиационным прибором. Это съёмная цистерна с двумя сливными крышками, куда вмещается до 40 тонн воды. При сливе воды на очаг образуется полоса тушения длиной до 700 и шириной до 65 метров.

Ил-76 — уже четвёртая авиационная единица, командированная в регион в течение последних пяти дней. Кроме того, в Приморье из соседних регионов прибыли 200 спасателей МЧС России с необходимым оборудованием и инструментом для тушения пожаров в природной среде. Специалисты МЧС встанут на защиту населённых пунктов в случае возможного приближения огня со стороны леса.

В настоящее время основные усилия авиации и наземной группировки специалистов лесного хозяйства сосредоточены в Кавалеровском районе, где действует больше всего очагов возгораний. Так, накануне в течение светового дня самолеты-амфибии произвели 4 вылета, сбросив на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости, что позволило не допустить распространения огня в сторону двух посёлков с населением около 3-х тысяч человек.

Лесопожарная обстановка в регионе остаётся сложной. В 3-х районах власти ввели режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», ещё в 8 районах объявлен особый противопожарный режим. Путём административных мер удалось сделать главное — остановить появление новых очагов лесных пожаров.

Динамика ситуации выглядит следующим образом: 25 сентября был зафиксирован первый лесной пожар, на 6 октября возгораний было 37, к 10 октября — 65 очагов, на утро 11 октября, по оперативной информации служб Рослесхоза, на территории Приморского края действует 57 лесных пожаров. Площади, охваченные огнём, удалось снизить практически на треть — с 2 900 га до 2 000 га. Мониторинг обстановки осуществляется в круглосуточном режиме.

Непосредственно в лесах на ликвидации очагов пожаров работают порядка 450 человек и 106 единиц техники. Наряду с авиацией МЧС России задействованы воздушные суда авиалесоохраны.

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