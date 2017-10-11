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04:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Убийцу шишкаря задержали в Приморье

Сегодня, 11 октября, задержан 44-летний мужчина, которого подозревают в убийстве шишкаря в лесу, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Авроры Римской, полицейские установили местонахождения предполагаемого убийцы. В настоящее время он задержан.

Напомним, 9 октября в лесном массиве Чугуевского района произошел конфликт между одной группы сборщиков даров природы и другой. Когда аргументы у оппонентов закончились, один из мужчин достал ружье и выстрелил голову шишкарю. В результате полученных ран потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается.

Екатерина Лапкина.

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