Убийцу шишкаря задержали в Приморье

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Авроры Римской, полицейские установили местонахождения предполагаемого убийцы. В настоящее время он задержан.

Напомним, 9 октября в лесном массиве Чугуевского района произошел конфликт между одной группы сборщиков даров природы и другой. Когда аргументы у оппонентов закончились, один из мужчин достал ружье и выстрелил голову шишкарю. В результате полученных ран потерпевший скончался.