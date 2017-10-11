Убийцу шишкаря задержали в Приморье
Сегодня, 11 октября, задержан 44-летний мужчина, которого подозревают в убийстве шишкаря в лесу, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сегодня, 11 октября, задержан 44-летний мужчина, которого подозревают в убийстве шишкаря в лесу, об этом «Deita. ru» сообщили в
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Авроры Римской, полицейские установили местонахождения предполагаемого убийцы. В настоящее время он задержан.
Напомним, 9 октября в лесном массиве Чугуевского района произошел конфликт между одной группы сборщиков даров природы и другой. Когда аргументы у оппонентов закончились, один из мужчин достал ружье и выстрелил голову шишкарю. В результате полученных ран потерпевший скончался.
Расследование уголовного дела продолжается.
Екатерина Лапкина.