Автолюбитель сбил девушку на «зебре» во Владивостоке и скрылся
Теперь виновника ДТП разыскивает полиция.
Теперь виновника ДТП разыскивает полиция.
Во Владивостоке в ДТП пострадала девушка 1993 года рождения: неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил ее на нерегулируемому пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Пограничная, 6. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в
Всех, кто стал свидетелем произошедшего, просят помочь в установлении личности автомобилиста, позвонив по телефону дежурной части ГИБДД: 8 (423)231−09−08.