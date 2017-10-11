Автолюбитель сбил девушку на «зебре» во Владивостоке и скрылся

Во Владивостоке в ДТП пострадала девушка 1993 года рождения: неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил ее на нерегулируемому пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Пограничная, 6. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 20:10. Известно, что автомобиль ехал со стороны улицы Тигровой в сторону Алеутской. Потерпевшая получила сотрясение мозга и ушибы, направлена на амбулаторное лечение.