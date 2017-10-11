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07:02 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области пьяный водитель КамАЗа отправил в больницу двух человек

В Свердловской области нетрезвый водитель КамАЗа спровоцировал ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, в автоаварии два человека получили травмы. Вечером 9 октября в Березовском напротив дома № 9 на улице Строителей 43-летний водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21074, которым управлял 19-летний молодой человек. ВАЗ двигался со встречного направления.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил ушиб головного мозга и перелом ключицы, а его 18-летний пассажир — ушиб грудной клетки и правой кисти.

Водитель, спровоцировавший ДТП, житель ХМАО, ранее он судимый. Нарушитель ПДД приехал на заработки к своему другу, который проживает в городе Березовском.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, грузовик принадлежит тому самому другу, который попросил 43-летнего мужчину заправить автомобиль.

По словам водителя, ДТП произошло, когда он возвращался с автозаправки. При этом у него не оказалось документов на автомобиль, а в момент аварии на транспортном средстве не работал ближний свет фар. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В страховой полис ОСАГО данный гражданин тоже вписан не был.

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