В Свердловской области пьяный водитель КамАЗа отправил в больницу двух человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, в автоаварии два человека получили травмы. Вечером 9 октября в Березовском напротив дома № 9 на улице Строителей 43-летний водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21074, которым управлял 19-летний молодой человек. ВАЗ двигался со встречного направления.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил ушиб головного мозга и перелом ключицы, а его 18-летний пассажир — ушиб грудной клетки и правой кисти.

Водитель, спровоцировавший ДТП, житель ХМАО, ранее он судимый. Нарушитель ПДД приехал на заработки к своему другу, который проживает в городе Березовском.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, грузовик принадлежит тому самому другу, который попросил 43-летнего мужчину заправить автомобиль.