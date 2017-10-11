В Свердловской области пьяный водитель КамАЗа отправил в больницу двух человек
В Свердловской области нетрезвый водитель КамАЗа спровоцировал ДТП.
В Свердловской области нетрезвый водитель КамАЗа спровоцировал ДТП.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД региона, в автоаварии два человека получили травмы. Вечером 9 октября в Березовском напротив дома № 9 на улице Строителей 43-летний водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21074, которым управлял 19-летний молодой человек. ВАЗ двигался со встречного направления.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил ушиб головного мозга и перелом ключицы, а его 18-летний пассажир — ушиб грудной клетки и правой кисти.
Водитель, спровоцировавший ДТП, житель ХМАО, ранее он судимый. Нарушитель ПДД приехал на заработки к своему другу, который проживает в городе Березовском.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, грузовик принадлежит тому самому другу, который попросил 43-летнего мужчину заправить автомобиль.
По словам водителя, ДТП произошло, когда он возвращался с автозаправки. При этом у него не оказалось документов на автомобиль, а в момент аварии на транспортном средстве не работал ближний свет фар. Кроме того, водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В страховой полис ОСАГО данный гражданин тоже вписан не был.