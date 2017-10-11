В утренний час пик хабаровчане не дождались трамвая из-за ДТП

Сегодня в утренний час пик хабаровские трамваи маршрутов № 1 и № 6 не ходили из-за ДТП на улице Ленина. Горожанам пришлось добираться до работы на автобусе или идти пешком. В трамвайном депо № 1 сообщили, что задержка на линии составила порядка 40 минут. Между тем одна из пассажиров рассказала корреспонденту портала «Губерния», что из-за проблем с трамваями она уже второй день подряд опаздывает на работу.

По данным дежурной части ГИБДД Хабаровска, в среду около восьми утра на пересечении улиц Ленина и Шеронова «Тойота РАВ-4» врезалась в трамвайный вагон.

«Водители иномарки и трамвая разъехались по обоюдному согласию. На место аварии выезжал и работал экипаж ДПС. В аварии никто не пострадал», — рассказал дежурный инспектор.

В диспетчерской трамвайного депо № 1 сообщили, что сейчас электротранспорт ходит по расписанию.

«Трамваи первого и шестого маршрутов стояли около 40 минут. Из-за аварии транспорт пришлось вернуть в депо. Сейчас участники ДТП разъехались, и транспорт начал ходить в штатном режиме», — рассказала диспетчер трамвайного депо.

Между тем одна из пассажиров заявила, что простояла на остановке у Центрального рынка не 40 минут, а около часа.

«Из-за того, что трамваи не ходят, я второй день опаздываю на работу. Вчера случалась та же история. Зато цена за проезд постоянно растет! Сейчас, как и вчера, придется добираться до центра на 29-м автобусе, который везет до Муравьева-Амурского, делая огромный круг по Амурскому бульвару. Самое обидное, что транспортники никого о неполадках на линии не предупреждают. Возле Дворца профсоюзов на столбе визит огромный рупор, неужели нельзя сделать так, чтобы по нему людей предупреждали, что трамвая не будет?» — сказала хабаровчанка Оксана Федорова.