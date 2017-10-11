В утренний час пик хабаровчане не дождались трамвая из-за ДТП
По словам опоздавшей на работу горожанки, электротранспорт ходит с перебоями уже второе утро подряд.
По словам опоздавшей на работу горожанки, электротранспорт ходит с перебоями уже второе утро подряд.
Сегодня в утренний час пик хабаровские трамваи маршрутов № 1 и № 6 не ходили
По данным дежурной части ГИБДД Хабаровска, в среду около восьми утра на пересечении улиц Ленина и Шеронова «Тойота РАВ-4» врезалась в трамвайный вагон.
«Водители иномарки и трамвая разъехались по обоюдному согласию. На место аварии выезжал и работал экипаж ДПС. В аварии никто не пострадал», — рассказал дежурный инспектор.
В диспетчерской трамвайного депо № 1 сообщили, что сейчас электротранспорт ходит по расписанию.
«Трамваи первого и шестого маршрутов стояли около 40 минут.
Между тем одна из пассажиров заявила, что простояла на остановке у Центрального рынка не 40 минут, а около часа.
«Из-за того, что трамваи не ходят, я второй день опаздываю на работу. Вчера случалась та же история. Зато цена за проезд постоянно растет! Сейчас, как и вчера, придется добираться до центра на 29-м автобусе, который везет до
Вчерашнюю задержку вагонов в депо объяснили тем, что с рельсов сошел трамвай маршрута № 5.