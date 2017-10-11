Под омским метротромостом перевернулся автомобиль «Почты России»

Сегодня, 11 октября, около 06:50 часов на Красном Пути под метромостом произошло ДТП. В результате аварии перевернулся автомобиль «Почты России».

После появления сообщения с фото в группе «Аварийный Омск» соцсети ВКонтакте омичи принялись обсуждать происшествие. Некоторых больше взволновали не люди, которые могли пострадать при ДТП, а посылки и письма.