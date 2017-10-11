CNN: Стивен Пэддок стрелял трассирующими патронами по бакам с горючим аэропорта Лас-Вегаса

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Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, которая расположена довольно близко к аэропорту. Полиция ранее говорила, что преступник пытался поразить баки с горючим, не уточнила, что в номере американца были найдены трассирующие патроны. Такие же патроны были позднее обнаружены на земле в непосредственной близости от цистерн, сообщили источники телекомпании.

Как информировал в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, Пэддок стрелял по резервуарам с горючим около гостиницы Mandalay Bay с целью отвлечь внимание и скрыться бегством. По оценке шерифа, злоумышленник метил в горючее, чтобы оно взорвалось и отвлекло внимание от него самого.