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05:20 (мск), источник: ТАСС

CNN: Стивен Пэддок стрелял трассирующими патронами по бакам с горючим аэропорта Лас-Вегаса

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Виновник трагедии в Лас-Вегасе (штат Невада) Стивен Пэддок применил трассирующие патроны, чтобы попасть и взорвать резервуары с авиационным топливом на территории международного аэропорта Маккарран. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, которая расположена довольно близко к аэропорту. Полиция ранее говорила, что преступник пытался поразить баки с горючим, не уточнила, что в номере американца были найдены трассирующие патроны. Такие же патроны были позднее обнаружены на земле в непосредственной близости от цистерн, сообщили источники телекомпании.

Как информировал в понедельник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, Пэддок стрелял по резервуарам с горючим около гостиницы Mandalay Bay с целью отвлечь внимание и скрыться бегством. По оценке шерифа, злоумышленник метил в горючее, чтобы оно взорвалось и отвлекло внимание от него самого.

«Мы предполагаем еще неделю продолжать следственные мероприятия на месте проведения концерта и в номере [стрелка] в гостинице Mandalay Bay», — добавил Ломбардо, информировав, что следующая пресс-конференция запланирована на 13 октября.

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9 октября© Ньюстюб
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