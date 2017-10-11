В Канске 13-летний школьник пострадал из-за падения футбольных ворот
Ребенок получил ушиб тканей головы.
Ребенок получил ушиб тканей головы.
Следователи завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика в Канске. Инцидент произошел еще в мае, однако о нем стало известно только сейчас.
По данным СК РФ по Красноярскому краю, 24 мая 13-летний школьник находился на территории двора, когда на него упали ворота. В результате ребенок получил ушиб мягких тканей головы. Врачи установили, что травмы не причинили существенного вреда здоровью подростка.
Следователи выяснили, что ситуация произошла
Уголовное дело заведено по статье «халатность». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.