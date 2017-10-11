В Канске 13-летний школьник пострадал из-за падения футбольных ворот

Следователи завели уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика в Канске. Инцидент произошел еще в мае, однако о нем стало известно только сейчас.

По данным СК РФ по Красноярскому краю, 24 мая 13-летний школьник находился на территории двора, когда на него упали ворота. В результате ребенок получил ушиб мягких тканей головы. Врачи установили, что травмы не причинили существенного вреда здоровью подростка.

Следователи выяснили, что ситуация произошла из-за не соблюдения правил организации учебного процесса и отсутствия крепления ворот на площадке. Кроме того, 24 мая в Канске был сильный ветер, что послужило одной из причин инцидента.