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07:21 (мск), источник: ЕАН

В пожаре в Верхотурье пострадали двое детей

Двухквартирный дом сгорел сегодня ночью по улице Малышева в Верхотурье.

По информации МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:37. Огонь захватил крышу частного дома и квартиру площадью 72 кв.м.

Спасатели обнаружили в огне троих пострадавших, среди них двое детей. Их эвакуировали через окно и передали медработникам.

Пожар тушили 11 спасателей и три единицы техники. В 00:48 огонь локализовали, в 01:22 ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:00.

Причину возгорания устанавливают пожарные-дознаватели.

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