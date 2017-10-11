В пожаре в Верхотурье пострадали двое детей

По информации МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00:37. Огонь захватил крышу частного дома и квартиру площадью 72 кв.м.

Спасатели обнаружили в огне троих пострадавших, среди них двое детей. Их эвакуировали через окно и передали медработникам.

Пожар тушили 11 спасателей и три единицы техники. В 00:48 огонь локализовали, в 01:22 ликвидировали открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:00.