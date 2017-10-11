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06:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Volkswagen Golf и Toyota Crown подожгли в Иркутске ночью 11 октября

Специалисты устанавливают виновных лиц.

Автомобили Volkswagen Golf и Toyota Crown сгорели в Иркутске сегодня ночью, 11 октября. По предварительной информации, причиной возгораний стал поджог. В настоящее время виновные лица устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Около 02.00 на улица Рабочая загорелся Volkswagen Golf. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек иномарки. Пожар потушили 02.59.

«В результате возгорания повреждены сгораемые части автомобиля», — отметили в ведомстве.

В 04.39 в пожарную службу сообщили о возгорании автомобиля Toyota Crown по адресу Новокшонова, 62. Пожар ликвидировали в 05.20.

Проводится проверка.

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