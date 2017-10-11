Volkswagen Golf и Toyota Crown подожгли в Иркутске ночью 11 октября
Специалисты устанавливают виновных лиц.
Специалисты устанавливают виновных лиц.
Автомобили Volkswagen Golf и Toyota Crown сгорели в Иркутске сегодня ночью, 11 октября. По предварительной информации, причиной возгораний стал поджог. В настоящее время виновные лица устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Около 02.00 на улица Рабочая загорелся Volkswagen Golf. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек иномарки. Пожар потушили 02.59.
«В результате возгорания повреждены сгораемые части автомобиля», — отметили в ведомстве.
В 04.39 в пожарную службу сообщили о возгорании автомобиля Toyota Crown по адресу Новокшонова, 62. Пожар ликвидировали в 05.20.
Проводится проверка.