Volkswagen Golf и Toyota Crown подожгли в Иркутске ночью 11 октября

Автомобили Volkswagen Golf и Toyota Crown сгорели в Иркутске сегодня ночью, 11 октября. По предварительной информации, причиной возгораний стал поджог. В настоящее время виновные лица устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.