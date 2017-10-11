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06:35 (мск), источник: Восток Медиа

Житель Челябинска пойдёт под суд в Хабаровске за 11 килограммов экстази

Мужчина вёз наркотики через всю страну в Приморский край.

Правоохранители передали в суд уголовное дело на жителя Челябинска, который пытался провезти в поезде 11 килограммов наркотиков. Он транспортировал экстази в Приморский край, где полицейские устроили ловушку для получателя посылки.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО, мужчину поймали в вагоне поезда Москва — Владивосток. В дорожной сумке у 52-летнего жителя Челябинска обнаружили полиэтиленовые пакеты с веществом в виде розовых таблеток экстази. На допросе пассажир рассказал, что получил наркотики в Екатеринбурге и повёз во Владивосток, где должен был передать наркотик жителю одного из районов Приморского края.

Стражи порядка провели контролируемую поставку получателю во Владивостоке, подложив вместо наркотиков муляж. Операция велась под контролем сотрудников транспортной полиции. Когда 34-летний житель посёлка Южно-Морского получил посылку, его задержали. Позже у него дома нашли пластиковую бутылку с 800 граммами гашишного масла. Общий вес наркотика составил порядка 800 граммов.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к поставке наркотиков в Дальневосточный федеральный округ. Уголовное дело против 34-летнего челябинца направили в суд. Мужчина дожидается решения в следственном изоляторе в Хабаровске.

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