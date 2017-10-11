Житель Челябинска пойдёт под суд в Хабаровске за 11 килограммов экстази

Правоохранители передали в суд уголовное дело на жителя Челябинска, который пытался провезти в поезде 11 килограммов наркотиков. Он транспортировал экстази в Приморский край, где полицейские устроили ловушку для получателя посылки.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по ДФО, мужчину поймали в вагоне поезда Москва — Владивосток. В дорожной сумке у 52-летнего жителя Челябинска обнаружили полиэтиленовые пакеты с веществом в виде розовых таблеток экстази. На допросе пассажир рассказал, что получил наркотики в Екатеринбурге и повёз во Владивосток, где должен был передать наркотик жителю одного из районов Приморского края.

Стражи порядка провели контролируемую поставку получателю во Владивостоке, подложив вместо наркотиков муляж. Операция велась под контролем сотрудников транспортной полиции. Когда 34-летний житель посёлка Южно-Морского получил посылку, его задержали. Позже у него дома нашли пластиковую бутылку с 800 граммами гашишного масла. Общий вес наркотика составил порядка 800 граммов.