Житель Челябинска пойдёт под суд в Хабаровске за 11 килограммов экстази
Мужчина вёз наркотики через всю страну в Приморский край.
Мужчина вёз наркотики через всю страну в Приморский край.
Правоохранители передали в суд уголовное дело на жителя Челябинска, который пытался провезти в поезде 11 килограммов наркотиков. Он транспортировал экстази в Приморский край, где полицейские устроили ловушку для получателя посылки.
По информации
Стражи порядка провели контролируемую поставку получателю во Владивостоке, подложив вместо наркотиков муляж. Операция велась под контролем сотрудников транспортной полиции. Когда 34-летний житель посёлка
Сейчас правоохранители устанавливают причастных к поставке наркотиков в Дальневосточный федеральный округ. Уголовное дело против 34-летнего челябинца направили в суд. Мужчина дожидается решения в следственном изоляторе в Хабаровске.