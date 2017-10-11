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07:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске в очередной раз скорая помощь попала в ДТП

Обошлось без жертв.

Легковой автомобиль врезался в скорую помощь с правой стороны. У Газели медиков помята пассажирская дверь. Седан получил более серьезные повреждения.

«Авария с участием медиков произошла на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. ДТП спровоцировало пробку», — сообщает «АСТ54».

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Это уже не первая авария в Новосибирске с участием кареты скорой помощи за последние полгода. Так 28 марта на проспекте Карла Макса микроавтобус врезался в автомобиль медиков. Пострадали люди, которые находились в обоих автомобилях, в частности, ребенок, которого и так везли в больницу. 12 июня на перекрестке улиц 25-лет Октября и Народная джип не пропустил карету скорой помощи. Медики двигались в с включенным маяком и звуковой сиреной. Но водитель джипа на это не обратил внимание. На улице Большевистской 31 августа грузовик, который выезжал с территории Инструментального завода, не пропустил скорую помощь. Обошлось без жертв.

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