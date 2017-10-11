Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
"Мое чудо": Пугачева показала фото внучки Клавдии
Мнение экс-подполковника СБУ: Украина сбила Boeing
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
20Референдум в Каталонии
06:29 (мск), источник: "Российская газета"

Еще в одном районе Приморья введен режим ЧС из-за пожаров

Из-за бушующих лесных пожаров в Дальнегорском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба местной администрации.

Источник: AP 2017

«Организациям и предприятиям, занимающимся лесозаготовительными работами, на период введения режима ЧС запрещено проведение работ по заготовке и транспортировке леса на территории Дальнегорского городского округа», — говорится в сообщении.

Крупные пожары бушуют в Пластунском участковом лесничестве, расположенном на землях лесного фонда округа. Муниципальный отдел МВД РФ «Дальнегорский» совместно с Кавалеровским филиалом краевого предприятия «Приморское лесничество» выставили посты в местах проезда к лесным массивам.

Кроме этого организован отбор проб атмосферного воздуха на территории населенных пунктов для исследования его качества. Для ликвидации последствий ЧС задействованы силы и средства Дальнегорского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новая поддержка рубля опустит доллар до летних значений
Месси к нам поедет: Аргентина вышла на ЧМ-2018, Чили - нет
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
СМИ: почему программы «Касперского» запретили в США
Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
В Госдепартаменте США слышали о высоком IQ Тиллерсона
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь