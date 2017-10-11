Еще в одном районе Приморья введен режим ЧС из-за пожаров

Источник: AP 2017

«Организациям и предприятиям, занимающимся лесозаготовительными работами, на период введения режима ЧС запрещено проведение работ по заготовке и транспортировке леса на территории Дальнегорского городского округа», — говорится в сообщении.

Крупные пожары бушуют в Пластунском участковом лесничестве, расположенном на землях лесного фонда округа. Муниципальный отдел МВД РФ «Дальнегорский» совместно с Кавалеровским филиалом краевого предприятия «Приморское лесничество» выставили посты в местах проезда к лесным массивам.