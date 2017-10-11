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07:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске подросток уходил от погони и врезался в гараж

В ДТП пострадали три человека, все госпитализированы, рассказали в ГИБДД.

В Новосибирске подросток уходил от погони и врезался в гараж, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел накануне вечером в Первомайском районе. 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Вересаева и отказался выполнять требования инспекторов. Завязалась погоня, у дома № 10 автомобиль врезался в гараж.

Пострадали три человека — сам 17-летний водитель получил ссадины головы, пассажир 22 лет получил ушиб колена, а пассажир 16 лет госпитализирован с переломом костей носа.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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