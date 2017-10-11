Крупных чиновников Астаны поймали на взятках

Источник: Newtimes.kz

Начинать эту неделю без двух руководящих сотрудников пришлось сразу двум министерствам страны. Воспользоваться служебным положением и улучшить свое благосостояние решили чиновники из Минсельхоза и Минфина.

Руководитель одного из управлений Комитета по водным ресурсам Минсельхоза господин Мырзатаев, по данным антикоррупционного бюро, регулярно получал взятки от различных компаний за лоббирование интересов в тендерах и ускоренную оплату по договорам.

Взяли Мырзатаева среди бела дня с поличным прямо на улице. Оказалось, только на этот раз бизнесмены преподнесли ему в благодарность за покровительство свыше четырех миллионов тенге. Вместе с ним задержали еще одного чиновника. Выяснилось, что в самую банальную преступную схему Мырзатаев втянул главного эксперта Комитета внутреннего госаудита из Минфина по фамилии Медеубеков. Ему чиновник пообещал заплатить миллион тенге за отмену результатов уже состоявшегося тендера.