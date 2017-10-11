Крупных чиновников Астаны поймали на взятках
Ведущих сотрудников сразу двух ведомств поймали с поличным в момент получения увесистой пачки денег, передает телеканал КТК.
Ведущих сотрудников сразу двух ведомств поймали с поличным в момент получения увесистой пачки денег, передает телеканал КТК.
Начинать эту неделю без двух руководящих сотрудников пришлось сразу двум министерствам страны. Воспользоваться служебным положением и улучшить свое благосостояние решили чиновники из Минсельхоза и Минфина.
Руководитель одного из управлений Комитета по водным ресурсам Минсельхоза господин Мырзатаев, по данным антикоррупционного бюро, регулярно получал взятки от различных компаний за лоббирование интересов в тендерах и ускоренную оплату по договорам.
Взяли Мырзатаева среди бела дня с поличным прямо на улице. Оказалось, только на этот раз бизнесмены преподнесли ему в благодарность за покровительство свыше четырех миллионов тенге. Вместе с ним задержали еще одного чиновника. Выяснилось, что в самую банальную преступную схему Мырзатаев втянул главного эксперта Комитета внутреннего госаудита из Минфина по фамилии Медеубеков. Ему чиновник пообещал заплатить миллион тенге за отмену результатов уже состоявшегося тендера.
Предприимчивых госслужащих сразу же задержали. Сейчас они находятся в изоляторе ДВД Астаны. Все детали и подробности очередного коррупционного дела уже устанавливают следователи.