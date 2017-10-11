В Калининграде загорелась кровля шиномонтажной мастерской

По предварительным данным, произошло загорание кровли шиномонтажной мастерской размером 6×3 метра на площади в один квадратный метр. Никто из людей не пострадал, тем не менее, на место был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе четырех человек и одной единицы техники, сообщили ИА МедиаКалибр в ГУ МЧС по Калининградской области.