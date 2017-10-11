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07:34 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске осудят преступников, сбежавших из зала суда

Обоих задержали в Новосибирске.

О завершении расследования уголовного дела в отношении двух обвиняемых, которые сбежали прямо из зала здания Коченевского суда, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что 18 апреля двое 34-летних мужчины, которых обвиняли в имущественных преступлениях, попытались избежать правосудия, сбежав из-под стражи на свободу прямо из зала суда. Одного из них сразу же задержали, другому удалось сесть в ожидавший его рядом со зданием автомобиль и уехать.

Был объявлен розыск. 27 апреля сотрудникам регионального уголовного розыска вместе с коллегами из УФСБ удалось установить место нахождения сбежавшего и водителя, который помог ему это сделать. Пособником оказался 24-летний местный житель. Обоих задержали в Новосибирске.

Сейчас уголовное дело в отношении всей троицы направлено в суд для рассмотрения по существу. Все трое обвиняются в совершении побега и покушении на совершение побега. Это стало плюсом к другим статьям против закона, за которые двух обвиняемых не удалось осудить в апреле. И теперь им придётся отбывать гораздо больший срок лишения свободы.

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