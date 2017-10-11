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07:38 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области устроил ДТП и соврал, что его машину угнали

Таким образом мужчина хотел скрыть свою вину и не нести наказания.

Тюкалинский городской суд вынес приговор местному жителю, который решил обмануть правоохранительные органы. Мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

В суде было установлено, что житель Тюкалинска попал в аварию на своем автомобиле «ВАЗ-2115» по своей вине, нарушив правила. Чтобы избежать ответственности, 21 апреля 2017 года мужчина обратился в местный отдел полиции с заявлением об угоне автомобиля неизвестными.

Однако во время предварительного расследования правоохранителям удалось вывести обманщика не чистую воду и определить, что машину никто не угонял.

Свою вину 45-летний мужчина признал и раскаялся в том, что натворил. Строго наказывать его не стали, житель Тюкалинска отделался штрафов в 8 тысяч рублей, который ему назначил суд.

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