Красноярка купила блины с ржавым гвоздем внутри

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Красноярка купила в розничной сети «Ермолинские полуфабрикаты» блины с ржавым гвоздем внутри. Продукт с сюрпризом едва не съела ее 6-летняя дочь. Девочка откусила блин, но, почувствовав инородный предмет, выплюнула его.

«На протяжении 10 лет мы покупали пельмени, котлеты, бифштексы, блины с творогом, с мясом, но блины с сюрпризом у нас оказались первый раз. Мне предложили вот за этот замечательный ножик, который чуть не попал в пищевод моего ребенка, мне предложили пельмени и 2 тыс. рублей» — рассказала жительница Красноярска Ольга.

Женщина отказалась от компенсации и написала заявление в Роспотребнадзор. Она также намерена подать в суд на производителя опасных блинов.

В компании прокомментировали, что партию уже сняли с продажи по всей России. Производство «Ермолинских полуфабрикатов» находится в Калужской области, но о ситуации в Красноярске представителям фирмы уже известно. По словам менеджера компании, женщина по неизвестным причинам отказалась предоставить им найденный гвоздь.

«К сожалению, фактически нам доказательств предоставить не смогли. Все было выслано через фотографии. Причем фотографии качества, где просто лежит на листике два жареных блинчика и рядом лежит непонятное инородное тело черного цвета», — сообщила менеджер.