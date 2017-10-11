Около 6 тыс. единиц оружия изъяли у жителей Иркутской области с начала года

С начала 2017 года сотрудники Управления Росгвардии по Иркутской области за различные нарушения правил хранения и использования оружия изъяли у жителей региона около 6 тыс. единиц оружия и 27 тыс. патронов различного калибра. Всего прошло более 500 проверок обеспечения сохранности оружия, проверены условия хранения оружия у 65 тыс. владельцев.