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07:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 6 тыс. единиц оружия изъяли у жителей Иркутской области с начала года

С начала 2017 года сотрудники Управления Росгвардии по Иркутской области за различные нарушения правил хранения и использования оружия изъяли у жит.

С начала 2017 года сотрудники Управления Росгвардии по Иркутской области за различные нарушения правил хранения и использования оружия изъяли у жителей региона около 6 тыс. единиц оружия и 27 тыс. патронов различного калибра. Всего прошло более 500 проверок обеспечения сохранности оружия, проверены условия хранения оружия у 65 тыс. владельцев.

В Иркутской области зарегистрировано более 86 тыс. владельцев оружия, в собственности у которых находится 148 370 единиц гражданского оружия. В соответствии с действующим законодательством владельцы оружия обязаны обеспечить его безопасное хранение и исключить возможность доступа к нему посторонних лиц.

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