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07:33 (мск), источник: VLADNEWS

Пьяный приморец покусал сотрудника МВД

Приговор не вступил в законную силу.

Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Противоправные действия в отношении представителя власти фигурант совершил ещё в июле прошлого года в помещении травматологического пункта КГБУЗ «Находскинская городская больница». В судебном заседании установили, что мужчина был недоволен правомерными действиями одного из сотрудников полиции, поэтому укусил представителя власти за руку, чем причинил телесное повреждение в виде кровоподтека.

Стоит отметить, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. На момент совершения данного преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, поскольку имел непогашенную судимость за совершение разбоя и грабежа) наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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