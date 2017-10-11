Пьяный приморец покусал сотрудника МВД

Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Противоправные действия в отношении представителя власти фигурант совершил ещё в июле прошлого года в помещении травматологического пункта КГБУЗ «Находскинская городская больница». В судебном заседании установили, что мужчина был недоволен правомерными действиями одного из сотрудников полиции, поэтому укусил представителя власти за руку, чем причинил телесное повреждение в виде кровоподтека.

Стоит отметить, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. На момент совершения данного преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, поскольку имел непогашенную судимость за совершение разбоя и грабежа) наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.