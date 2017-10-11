Ночью по Омску гоняла пьяная 43-летняя автомобилистка
Очевидцы обратили внимание на её странное поведение и вызвали ГИБДД.
Очевидцы обратили внимание на её странное поведение и вызвали ГИБДД.
Сегодня управление ГИБДД по Омской области поблагодарило бдительных омичей, которые предотвратили автоаварию, а возможно, и спасли
Вскоре после полуночи в полицию поступил звонок. Очевидцы рассказали, что возле дома остановился автомобиль «ВАЗ-2107» с пьяным водителем. На место выехал близлежащий экипаж ГИБДД. За рулём оказалась 43-летняя женщина — на вид явно нетрезвая. Проходить освидетельствование она наотрез отказалась, тем самым расписавшись в своём опьянении.
На омичку завели административное дело. За отказ от освидетельствования на опьянение ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.