Ночью по Омску гоняла пьяная 43-летняя автомобилистка

Сегодня управление ГИБДД по Омской области поблагодарило бдительных омичей, которые предотвратили автоаварию, а возможно, и спасли чью-то жизнь. Они остановили катавшуюся по одной из главных городских магистралей пьяную автолюбительницу. Это произошло 10 октября на улице 10 лет Октября.

Вскоре после полуночи в полицию поступил звонок. Очевидцы рассказали, что возле дома остановился автомобиль «ВАЗ-2107» с пьяным водителем. На место выехал близлежащий экипаж ГИБДД. За рулём оказалась 43-летняя женщина — на вид явно нетрезвая. Проходить освидетельствование она наотрез отказалась, тем самым расписавшись в своём опьянении.