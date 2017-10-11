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08:09 (мск), источник: Om1.ru

Ночью по Омску гоняла пьяная 43-летняя автомобилистка

Очевидцы обратили внимание на её странное поведение и вызвали ГИБДД.

Сегодня управление ГИБДД по Омской области поблагодарило бдительных омичей, которые предотвратили автоаварию, а возможно, и спасли чью-то жизнь. Они остановили катавшуюся по одной из главных городских магистралей пьяную автолюбительницу. Это произошло 10 октября на улице 10 лет Октября.

Вскоре после полуночи в полицию поступил звонок. Очевидцы рассказали, что возле дома остановился автомобиль «ВАЗ-2107» с пьяным водителем. На место выехал близлежащий экипаж ГИБДД. За рулём оказалась 43-летняя женщина — на вид явно нетрезвая. Проходить освидетельствование она наотрез отказалась, тем самым расписавшись в своём опьянении.

На омичку завели административное дело. За отказ от освидетельствования на опьянение ей грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

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