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08:08 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии легковушка въехала во встречную фуру — погибли два человека

«Лада Гранта» выехала на встречную полосу на большой скорости и не успела увернуться от грузовика.

Смертельное ДТП произошло вечером 10 октября в Башкирии. Легковушка на скорости въехала во встречную фуру. Погибли два человека. Об этом сообщает «Дорожный патруль Уфа».

В Иглинском районе на 1514 километре дороги Самара-Уфа-Челябинск, 44-летний уфимец за рулём «Лады Гранта» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фурой «Вольво». От сильного удара перед кузова легковушки спрессовало.

Помимо водителя, в салоне Лады была пассажирка, личность которой устанавливается. Мужчина и женщина погибли на месте происшествия. Водитель грузовика травм не получил. Практически сразу после столкновения легковушка загорелась.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили машину и вытащили тела погибших.

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