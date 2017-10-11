В Башкирии легковушка въехала во встречную фуру — погибли два человека
«Лада Гранта» выехала на встречную полосу на большой скорости и не успела увернуться от грузовика.
«Лада Гранта» выехала на встречную полосу на большой скорости и не успела увернуться от грузовика.
Смертельное ДТП произошло вечером 10 октября в Башкирии. Легковушка на скорости въехала во встречную фуру. Погибли два человека. Об этом сообщает «Дорожный патруль Уфа».
В Иглинском районе на 1514 километре дороги
Помимо водителя, в салоне Лады была пассажирка, личность которой устанавливается. Мужчина и женщина погибли на месте происшествия. Водитель грузовика травм не получил. Практически сразу после столкновения легковушка загорелась.
Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили машину и вытащили тела погибших.