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08:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-сотрудник челябинского СИЗО пошел под суд за взятку в виде коттеджа

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября, ФедералПресс. Красноармейский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора № 1 (Челябинск) Романа Дроздова. По версии следствия, он в 2015 году получил от одного из осужденных взятку в виде коттеджа, построенного на территории района, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным пресс-службы прокуратуры региона, бывший офицер ФСИН в апреле-сентябре 2015 года покровительствовал одному из осужденных, находящихся в СИЗО-1: разрешал пользоваться средствами связи, компьютером, организовывал ежедневные свидания с родственниками и адвокатами и даже разрешил получить лечение за пределами изолятора.

В прокуратуре сообщают, что в благодарность осужденный за свой счет организовал строительно-монтажные работы в загородном доме офицера, потратив на них 1,4 миллиона рублей. Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ уточняет, что дом был специально построен для покровителя в погонах.

В надзорном органе не называют имя обвиняемого в получении особо крупной взятки.

Однако, по данным источника «ФедералПресс» в аппарате областного ГУФСИН, речь идет именно о бывшем полковнике пенитенциарного ведомства Романе Дроздове. Что касается взяткодателя, то им является бизнесмен Олег Шульмин, как раз в 2015 году приговоренный к 6,5 года строгого режима за десять криминальных эпизодов по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Общий ущерб потерпевшим по его уголовному делу превышает 7,5 миллиона рублей.

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