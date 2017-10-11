Экс-сотрудник челябинского СИЗО пошел под суд за взятку в виде коттеджа

По данным пресс-службы прокуратуры региона, бывший офицер ФСИН в апреле-сентябре 2015 года покровительствовал одному из осужденных, находящихся в СИЗО-1: разрешал пользоваться средствами связи, компьютером, организовывал ежедневные свидания с родственниками и адвокатами и даже разрешил получить лечение за пределами изолятора.
В прокуратуре сообщают, что в благодарность осужденный за свой счет организовал строительно-монтажные работы в загородном доме офицера, потратив на них 1,4 миллиона рублей. Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ уточняет, что дом был специально построен для покровителя в погонах.
В надзорном органе не называют имя обвиняемого в получении особо крупной взятки.
Однако, по данным источника «ФедералПресс» в аппарате областного ГУФСИН, речь идет именно о бывшем полковнике пенитенциарного ведомства Романе Дроздове. Что касается взяткодателя, то им является бизнесмен Олег Шульмин, как раз в 2015 году приговоренный к 6,5 года строгого режима за десять криминальных эпизодов по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Общий ущерб потерпевшим по его уголовному делу превышает 7,5 миллиона рублей.