Экс-сотрудник челябинского СИЗО пошел под суд за взятку в виде коттеджа

По данным пресс-службы прокуратуры региона, бывший офицер ФСИН в апреле-сентябре 2015 года покровительствовал одному из осужденных, находящихся в СИЗО-1: разрешал пользоваться средствами связи, компьютером, организовывал ежедневные свидания с родственниками и адвокатами и даже разрешил получить лечение за пределами изолятора.

В прокуратуре сообщают, что в благодарность осужденный за свой счет организовал строительно-монтажные работы в загородном доме офицера, потратив на них 1,4 миллиона рублей. Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ уточняет, что дом был специально построен для покровителя в погонах.

В надзорном органе не называют имя обвиняемого в получении особо крупной взятки.