Дело завели по факту смерти женщины в частной клинике Ростова
Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины в частной клинике Ростова.
Уголовное дело возбуждено по факту смерти женщины в частной клинике Ростова.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело завели по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, жительница донской столицы 1988 года рождения скончалась в одной из частных клиник города 5 сентября.
Ранее сообщалось, что в ходе корректировки положения мениска правой ноги пациентке был введен препарат, вызвавший анафилактический шок и смерть.
Всесторонне исследовать причины наступления смерти ростовчанки планируется в ходе