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09:14 (мск), источник: Volga News

Началось рассмотрение апелляции на приговор Екатерине Пузиковой

Во вторник, 10 октября, началось рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокуратуры на приговор, вынесенный в июле в Красноярском районном суде 29-летней самарчанке Екатерине Пузиковой, которую федеральный судья Наталья Тремасова признала виновной в убийстве мужа — заместителя управляющего самарским филиалом Россельхозбанка.

Напомним, Дмитрий Пузиков умер в марте 2012 года от отравления солями таллия, которые ему подсыпали на вечеринке в его же загородном доме.

Прокуратура настаивала на смягчении наказания Пузиковой до семи лет лишения свободы, потерпевшая — мать погибшего — просила увеличить срок, а адвокаты добиваются полного оправдания в связи с недоказанностью вины их подзащитной. При этом, исходя из устоявшейся практики недопущения оправдательных приговоров, защита просила хотя бы снижения срока.

«Мне противно говорить о снижении срока наказания для невиновного человека, но приходится исходить из нынешних реалий», — заявил адвокат Василий Гурко. Его поддержал адвокат Андрей Карномазов, которому было «не менее мерзко» обращаться к суду с такой просьбой.

На многочисленные доводы защиты адвокат Вячеслав Тилежинский, представляющий интересы потерпевшей Галины Пузиковой, выступил с эмоциональной речью, содержащей множество сомнительных возражений. Например, он утверждал перед судом, что Екатерина Пузикова рьяно пыталась оспорить даже завещание свекра, по которому потерпевшей после его смерти отходило все имущество. На деле же было как раз наоборот: в Красноярском суде рассматривался иск самой Галины Пузиковой, направленный на присвоение всего объема наследственной массы. И как написал федеральный судья Александр Больсунов в своем решении от 1 марта 2013 года: «Ответчица Пузикова Е. Г. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, о чем имеется почтовое уведомление, причина неявки суду не известна, в материалах гражданского дела (л. д. 169) имеется заявление о рассмотрении гражданского дела в ее отсутствие, суду полностью доверяет».

Еще удивительнее прозвучало сомнение Тилежинского в том, что около 22:00 того рокового вечера Екатерина ушла сцеживать молоко для грудного ребенка. Дескать, перед началом вечеринки около 19:00 она его уже сцеживала. Видимо, юрист не знает разницы между лактацией у крупного рогатого скота и человека, предположили присутствовавшие.

Продолжение апелляционного рассмотрения назначено на 16 октября.

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