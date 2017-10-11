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08:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Вытолкавший мать из окна екатеринбуржец получил срок

11 лет «строгача».

Житель Екатеринбурга Павел Рожин проведет 11 лет в колонии строго режима за убийство матери. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Трагедия произошла в микрорайоне Сортировка. Мужчина поссорился с матерью и вытолкал ее из окна седьмого этажа. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Подсудимый свою вину в убийстве отрицал, утверждая, что это был несчастный случай. «Государственным обвинителем суду были представлены свидетели, являвшиеся очевидцами действий Рожина и наблюдавшими его высунувшимся из того же окна дома, когда он пытался отогнать очевидцев от тела матери и скрыть преступление», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Приговор Железнодорожного районного суда Екатеринбурга не вступил в законную силу.

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