Вытолкавший мать из окна екатеринбуржец получил срок

Житель Екатеринбурга Павел Рожин проведет 11 лет в колонии строго режима за убийство матери. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Трагедия произошла в микрорайоне Сортировка. Мужчина поссорился с матерью и вытолкал ее из окна седьмого этажа. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.