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08:37 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми водитель вылетел на обочину и врезался в бордюр

Автомобилист получил травму головы.

Водитель вылетел на обочину и врезался в бордюр.

ДТП произошло 10 октября около 21.00 в Свердловском районе на улице Героев Хасана.

Водитель Honda Civic превысил скорость и выехал на обочину, после чего наехал на бордюр и врезался в мачту освещения. В результате аварии автомобилист 1992 года рождения получил травму головы.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

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