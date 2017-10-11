В Перми водитель вылетел на обочину и врезался в бордюр

Водитель вылетел на обочину и врезался в бордюр.

ДТП произошло 10 октября около 21.00 в Свердловском районе на улице Героев Хасана.

Водитель Honda Civic превысил скорость и выехал на обочину, после чего наехал на бордюр и врезался в мачту освещения. В результате аварии автомобилист 1992 года рождения получил травму головы.