В Пермском крае вынесли приговор вандалам
За разрушенный фасад спортивного комплекса их приговорили к ограничению свободы.
За разрушенный фасад спортивного комплекса их приговорили к ограничению свободы.
В Чусовом прошёл суд по делу о вандалах. Виновными признали двух местных жителей.
«Установлено, что виновные вечером 1 августа в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, нанесли механические повреждения фасадной части здания
Ущерб оценили в 28 тысяч рублей. Ещё до суда мужчины возместили его в полном объёме.
Суд признал жителей Чусового виновными по статье «Вандализм, совершенный группой лиц», и приговорил каждого из виновных к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.