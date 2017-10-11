В Пермском крае вынесли приговор вандалам

В Чусовом прошёл суд по делу о вандалах. Виновными признали двух местных жителей.

«Установлено, что виновные вечером 1 августа в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, нанесли механические повреждения фасадной части здания Спортивно-оздоровительного комплекса по улице Мира», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ущерб оценили в 28 тысяч рублей. Ещё до суда мужчины возместили его в полном объёме.

Суд признал жителей Чусового виновными по статье «Вандализм, совершенный группой лиц», и приговорил каждого из виновных к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.