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08:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае вынесли приговор вандалам

За разрушенный фасад спортивного комплекса их приговорили к ограничению свободы.

В Чусовом прошёл суд по делу о вандалах. Виновными признали двух местных жителей.

«Установлено, что виновные вечером 1 августа в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, нанесли механические повреждения фасадной части здания Спортивно-оздоровительного комплекса по улице Мира», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ущерб оценили в 28 тысяч рублей. Ещё до суда мужчины возместили его в полном объёме.

Суд признал жителей Чусового виновными по статье «Вандализм, совершенный группой лиц», и приговорил каждого из виновных к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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