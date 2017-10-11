Бомбардировщик оказался не в том положении
ВКС РФ потеряли в Сирии самолет и двух пилотов.
ВКС РФ потеряли в Сирии самолет и двух пилотов.
Вчера российская авиагруппа на авиабазе Хмеймим (Латакия) лишилась фронтового бомбардировщика Су-24М: самолет, отправлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы
О ЧП на авиабазе сообщили в Минобороны РФ. По словам представителя ведомства, вчера при разгоне на взлет бомбардировщик Су-24М выкатился за пределы
Как рассказали военные источники «Ъ», инцидент произошел в момент вылета экипажа самолета на боевое задание. Капитанам Юрию Медведкову (командир) и Юрию Копылову (штурман) предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам радикальных исламистов в сирийской провинции
Не было сомнений у командования авиабазы в Хмеймиме и в квалификации летчиков: и капитан Медведков, и капитан Копылов считались опытными пилотами, не раз вылетавшими на боевые задания в Сирии. На хорошем счету они были и в 72-й гвардейской авиационной базе в Черняховске (Калининградская область), где проходили службу до командировки в Сирию: оба имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, в ночных условиях, а также при метеорологическом минимуме.
По словам собеседников «Ъ», получив задание, пилоты сели в самолет и без проблем выполнили маневр «руление». Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего приступил к взлету. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло.
По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы. Информация о ЧП была сразу же доведена до командования группировки российских войск в Сирии, а после этого поступила руководству Генштаба и Минобороны.
На место была отправлена спасательная группа, однако спасать было уже некого: после того как Су-24М скатился с полосы, у него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. Из деформировавшихся топливных баков (самолет был заправлен почти полностью) начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв, превративший самолет в груду металлолома. Шансов выжить у пилотов не было.
По данным «Ъ», Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию, которой предстоит определить причины ЧП. В нее вошли представители службы безопасности полетов авиации, главного штаба
Он считает, что это могло стать как следствием ошибки экипажа (командир по
Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не были. Пилоты, по его словам, до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться. Более точно установить причину ЧП поможет параметрический самописец самолета. Он уже обнаружен.
Напомним, что этот Су-24М стал вторым бомбардировщиком, потерянным ВКС РФ за время сирийской кампании (первый был сбит истребителем F-16 ВВС Турции на
В Минобороны РФ утверждают, что утреннее ЧП не сказалось на выполнении боевых задач другими самолетами ВКС РФ. В частности, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, авиация продолжила уничтожать боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ), вторгшихся в провинцию
Он утверждает, что с утра 9 октября и до утра 10 октября самолеты нанесли 182 удара: основная их часть пришлась на восточный берег реки Евфрат (в районе города Меядин). «Для поражения цели из состава дежурных сил авиации командованием группировки были назначены две пары бомбардировщиков Су-34, которые последовательно нанесли 14 ударов по цели», — заявил генерал, добавив, что затем Су-34 нанесли повторный удар по данному позиционному району, а после — в населенном пункте Хатла. Всего, как говорят в ведомстве, боевая авиация ВКС РФ в Сирии наносит до 150 ударов ежесуточно.
Иван Сафронов, Александра Джорджевич