Все спортобъекты проверят в Братске после смерти мужчины от падения футбольных ворот

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Братска до 12 октября проверит все спортивные школы и спортобъекты города после несчастного случая, произошедшего в спорткомплексе «Северный Артек», где мужчину насмерть задавило футбольными воротами. Соответствующая телефонограмма была разослана в спортивные учреждения города за подписью начальника департамента физической культуры и спорта мэрии Братска Алексея Минченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, 21-летнего молодого человека насмерть придавило футбольными воротами в Братске накануне, 10 октября. По предварительным данным, это был несчастный случай. В настоящее время следователи СУ СКР по Иркутской области выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели, для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

«В связи с этим до конца недели в спортивных школах и на других спортивных объектах будет проведена повторная комиссионная проверка оборудования и инвентаря. Если будет выявлены недостатки, оборудование будет изъято из использования или ликвидировано. Также запланирован дополнительный инструктаж с работниками учреждений и учащимися спортивных школ о необходимости соблюдения установленных Правил пользования спортивным оборудованием и инвентарем», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Братска.