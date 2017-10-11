Крупный пожар произошел в торговом доме «Олимп» в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Специалисты пожарно-испытательной лаборатории продолжают работать на месте пожара, произошедшего в торговом доме «Олимп» в селе Оса Иркутской области. Но уже сейчас можно сказать, что его причиной стали грубые нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация о возгорании в двухэтажном здании поступила от очевидцев накануне, 10 октября, около 10.00. До этого момента сработала автоматическая пожарная сигнализация, но тревоге не было уделено должного внимания. Первые звонки в пожарную охрану поступили лишь тогда, когда проявило себя скрытое горение и языки пламени стали вырываться наружу. Была проведена эвакуация людей. К месту были направлены четыре автоцистерны, шесть водовозок, 28 человек личного состава, включая добровольных пожарных муниципальных образований Оса и Майск. На момент их прибытия из окна второго этажа шел дым, горел второй этаж, огонь перешел на кровлю.

«Здание — с высокой пожарной нагрузкой из-за находящихся в нем бутиков с вещами, игрушками. Внутренние помещения были в плотной завесе едкого дыма от горящих синтетических материалов и пластика — там работали два звена газодымозащитной службы. Увеличению площади, пройденной огнем, способствовал горючий утеплитель, закрытый металлопрофильными листами. Их пришлось полностью снимать, чтобы остановить распространение огня. Задачей пожарных было отстоять первый и цокольный этажи, где находились аптека, суперемаркет и мебельные отделы, а также спасение рядом стоящих строений — жилого дома и еще одного торгового дома», — отметил начальник пожарно-спасательной части № 45 Павел Иванов.

На ликвидацию открытого горения ушло более трех часов, еще несколько часов потребовались для разбора и проливки строительных конструкций.

«Пожар начался с пристроя к зданию, имеющему деревянные перекрытия. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, либо аварийная работа электронагревательных приборов, остатки которые также были найдены на месте. Помещения пристроя были захламлены горимыми вещами, что также повлияло на увеличение площади пожара», — сказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Ордынскому Бурятскому округу Константин Шевалев.