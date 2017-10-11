Крупный пожар произошел в торговом доме «Олимп» в Иркутской области
Причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.
Причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности.
Специалисты
Информация о возгорании в двухэтажном здании поступила от очевидцев накануне, 10 октября, около 10.00. До этого момента сработала автоматическая пожарная сигнализация, но тревоге не было уделено должного внимания. Первые звонки в пожарную охрану поступили лишь тогда, когда проявило себя скрытое горение и языки пламени стали вырываться наружу. Была проведена эвакуация людей. К месту были направлены четыре автоцистерны, шесть водовозок, 28 человек личного состава, включая добровольных пожарных муниципальных образований Оса и Майск. На момент их прибытия из окна второго этажа шел дым, горел второй этаж, огонь перешел на кровлю.
«Здание — с высокой пожарной нагрузкой
На ликвидацию открытого горения ушло более трех часов, еще несколько часов потребовались для разбора и проливки строительных конструкций.
«Пожар начался с пристроя к зданию, имеющему деревянные перекрытия. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи, либо аварийная работа электронагревательных приборов, остатки которые также были найдены на месте. Помещения пристроя были захламлены горимыми вещами, что также повлияло на увеличение площади пожара», — сказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
В результате от огня пострадали стены и кровля торгового дома. Площадь пожара составила 600 кв. метров. Было предотвращено распространение огня на первый и цокольный этажи здания, а также стоящие рядом строения. Погибших и пострадавших нет.