В Челябинске на людей нападал разбойник с отверткой
В Челябинске разбойник с отверткой отобрал у прохожего деньги и телефон. Сейчас полицейские ищут возможных его жертв.
В Челябинске разбойник с отверткой отобрал у прохожего деньги и телефон. Сейчас полицейские ищут возможных его жертв.
Как передает «Урал-пресс-информ», подозреваемого полицейские задержали после того, как он отобрал мобильный телефон и около 8 тысяч рублей у мужчины в Металлургическом районе. При этом сотовый налетчик успел спрятать в трусы. Грабителем оказался ранее судимый 34-летний житель Челябинска.