В Челябинске на людей нападал разбойник с отверткой

Как передает «Урал-пресс-информ», подозреваемого полицейские задержали после того, как он отобрал мобильный телефон и около 8 тысяч рублей у мужчины в Металлургическом районе. При этом сотовый налетчик успел спрятать в трусы. Грабителем оказался ранее судимый 34-летний житель Челябинска.