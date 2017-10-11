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08:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске на людей нападал разбойник с отверткой

В Челябинске разбойник с отверткой отобрал у прохожего деньги и телефон. Сейчас полицейские ищут возможных его жертв.

Как передает «Урал-пресс-информ», подозреваемого полицейские задержали после того, как он отобрал мобильный телефон и около 8 тысяч рублей у мужчины в Металлургическом районе. При этом сотовый налетчик успел спрятать в трусы. Грабителем оказался ранее судимый 34-летний житель Челябинска.

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