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13:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина погибла в результате опрокидывания машины в Белой Калитве

39-летняя женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Белой Калитве.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел 10 октября в 15.00 на улице Степной.

Автомобиль ВАЗ-2112 съехал с дороги и опрокинулся.

Управлявшая «двенадцатой» женщина скончалась от полученных травм в больнице.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту аварии.

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