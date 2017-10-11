Женщина погибла в результате опрокидывания машины в Белой Калитве
39-летняя женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Белой Калитве.
39-летняя женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Белой Калитве.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, инцидент произошел 10 октября в 15.00 на улице Степной.
Автомобиль ВАЗ-2112 съехал с дороги и опрокинулся.
Управлявшая «двенадцатой» женщина скончалась от полученных травм в больнице.
В настоящее время полицейские проводят проверку по факту аварии.