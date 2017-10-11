СКР снял обвинения с участников бойни в Цыганском поселке

Следственный комитет не стал предъявлять обвинения в превышении пределов необходимой самообороны казакам Олегу Шишову, Александру и Алексею Дутовым, которые были пострадавшей стороной в деле о массовых беспорядках в Цыганском поселке 3 сентября 2016 года. Тогда Алексей Дутов из охотничьего карабина расстрелял нападавших на дом Шишова группу членов клана Оглы и нанятых ими спортсменов. Спустя год расследования СКР не нашел состава преступления в действиях стрелявшего, сообщает источник «АиФ-Урал» в силовых органах.

«Дело по казакам закрыто, состава преступления в деяниях Алексея Дутова нет. Осталось лишь уголовное дело по факту хранения боевых патронов к карабину, из которого производилась стрельба», — сообщил источник издания. Он пояснил, что претензия уголовного характера предъявляется лишь к Олегу Шишову. Будучи законным владельцем охотничьего нарезного оружия, он, тем не менее, не имел права хранить боевые, армейские патроны. Это, говорит источник «АиФ-Урал» является достаточно частым явлением для охотников, владеющих карабинами семейства Калашникова.

Беспорядки в Цыганском поселке Екатеринбурга произошли 3 сентября минувшего года на почве семейной ссоры. Поводом для разборок стал произошедший накануне конфликт между Олегом Шишовым и зятем его друга Александра Дутова «цыганом Димой» Пестриковым. Последний, посчитав себя оскорбленным, собрал группу родственников из клана Оглы и, пригласив для силовой поддержки спортсменов из уличной банды, поехал разбираться с обидчиком к его дому по улице Депутатской.

Шишов и Дутовы встретили вооруженную толпу у ворот дома. После короткой физической стычки Алексей Дутов открыл огонь из принадлежавшего Шишову карабина, убив на месте двоих нападавших спортсменов — Илью Ташимова и Кирилла Штриплинга. Остальные разбежались, получив ранения боевыми патронами, что во многом спасло их жизни и здоровье. Дело в том, что разрешенный к гражданскому обороту охотничий боеприпас мог бы нанести куда более тяжкие повреждения, чем имеющий большую пробивную силу армейский. Есть версия, что боеприпасы Шишов привез с Донбасса. В действиях оборонявшихся следователи СКР долго искали признаки умышленного убийства, а затем — превышения пределов необходимой самообороны.