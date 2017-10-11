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09:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Замглавы транспортной полиции Сибири осужден на 5 лет колонии

НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. В Новосибирске вынесен приговор бывшему замначальника управления на транспорте по СФО и директора фирмы «СМУ-21» за взяточничество. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, экс-заместитель начальника УТ МВД РФ Андрей Марченко приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишен специального звания полковника внутренней службы. Его сообщник, диркетор ООО «СМУ-21» осужден на 4 года в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что в 2011 году ведомство заключило со «СМУ-21» три государственных контракта на ремонт кинологического отделения УТ МВД. Сумма контракта составила 6,5 миллионов рублей. При этом в ремонте отделение не нуждалось, но Марченко принял их в полном объеме. Из переведенных из федерального бюджета денег фигуранты присвоили 1,5 миллиона.

С этой же фирмой был заключен другой контракт на сумму 5,2 миллиона рублей. «СМУ-21» должна была провести уплотнение грунта, что сделано не было, однако Марченко работы принял. Из перечисленных ведомству денег Марченко и Колокольников присвоили 2 миллиона.

Отметим, что за победу в аукционе на выбор фирмы для ремонта Колокольников дал Марченко взятку в размере 60 тысяч рублей.

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