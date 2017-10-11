Замглавы транспортной полиции Сибири осужден на 5 лет колонии

По данным ведомства, экс-заместитель начальника УТ МВД РФ Андрей Марченко приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишен специального звания полковника внутренней службы. Его сообщник, диркетор ООО «СМУ-21» осужден на 4 года в колонии строгого режима.

Суд и следствие установили, что в 2011 году ведомство заключило со «СМУ-21» три государственных контракта на ремонт кинологического отделения УТ МВД. Сумма контракта составила 6,5 миллионов рублей. При этом в ремонте отделение не нуждалось, но Марченко принял их в полном объеме. Из переведенных из федерального бюджета денег фигуранты присвоили 1,5 миллиона.

С этой же фирмой был заключен другой контракт на сумму 5,2 миллиона рублей. «СМУ-21» должна была провести уплотнение грунта, что сделано не было, однако Марченко работы принял. Из перечисленных ведомству денег Марченко и Колокольников присвоили 2 миллиона.