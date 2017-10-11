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09:22 (мск), источник: Volga News

При ДТП на трассе Тольятти-Ягодное один человек погиб и один пострадал

В среду, 11 октября, утром на автодороге Тольятти-Ягодное произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2104 и иномарки, предположительно, Hyundai Solaris, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, в результате ДТП погиб человек, находившийся в «четверке». Еще одному пострадавшему, находившемуся в иномарке, оказывали помощь врачи тольяттинской «скорой». Какие у него травмы, сейчас неизвестно.

Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, при ДТП отечественную легковушку отбросило на обочину. Погибшего человека из ее салона доставали спасатели. А на иномарке имелся логотип такси.

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