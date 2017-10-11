Лжетеррорист раскрыт в Куйбышеве

В администрации Куйбышевского района сообщили: виновник ложного сообщения о «минировании» 10-й школы Куйбышева установлен и будет наказан.

Напомним, школу № 10 эвакуировали в Куйбышеве. Поступил звонок о том, что в образовательном учреждении заложили бомбу. Ученики и учителя покинули здание. Спустя час оцепление было снято, взрывного устройства кинологи в здании школы не обнаружили.

Звонок о «минировании» школы в Куйбышеве — один из многих, поступивших с 12 сентября, когда появились сообщения о «заминировании» автовокзала, ночного клуба и гостиницы.

По неофициальным данным, всего в регионе раздалось более 140 звонков с предупреждением о заложенных взрывных устройствах в различных зданиях и сооружениях.