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09:22 (мск), источник: VN.ru

Лжетеррорист раскрыт в Куйбышеве

Виновник ложного сообщения о минировании школы в Куйбышеве Новосибирской области установлен и будет наказан.

В администрации Куйбышевского района сообщили: виновник ложного сообщения о «минировании» 10-й школы Куйбышева установлен и будет наказан.

Напомним, школу № 10 эвакуировали в Куйбышеве. Поступил звонок о том, что в образовательном учреждении заложили бомбу. Ученики и учителя покинули здание. Спустя час оцепление было снято, взрывного устройства кинологи в здании школы не обнаружили.

Звонок о «минировании» школы в Куйбышеве — один из многих, поступивших с 12 сентября, когда появились сообщения о «заминировании» автовокзала, ночного клуба и гостиницы.

По неофициальным данным, всего в регионе раздалось более 140 звонков с предупреждением о заложенных взрывных устройствах в различных зданиях и сооружениях.

В зависимости от степени и размера причиненного ущерба телефонного террориста могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей либо обязательными, исправительными, принудительными работами, арестом, а также лишением свободы сроком до 5 лет. Если ущерб от действий нарушителя признается крупным (более 1 миллиона рублей), то в соответствии с частью 2 данной статьи в качестве наказания телефонному террористу грозит штраф до 1 миллиона рублей либо полное лишение свободы на срок до 5 лет, говорится в статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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