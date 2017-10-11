В столкновении двух ВАЗов под Омском пострадали трое человек
Столкновение произошло в ночь на среду, 11 октября, на трассе Омск — Одесское.
Столкновение произошло в ночь на среду, 11 октября, на трассе Омск — Одесское.
Как рассказали в омской Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-210930 ехал по автодороге в сторону Омска. В районе 23 километра трассы он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, за рулем которого был 21-летний парень.
В результате аварии пострадали три человека — оба водителя, а также 17-летняя пассажирка «семерки». Все они были доставлены в больницу.
Полицейские по факту аварии проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.