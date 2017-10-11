В столкновении двух ВАЗов под Омском пострадали трое человек

Как рассказали в омской Госавтоинспекции, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-210930 ехал по автодороге в сторону Омска. В районе 23 километра трассы он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, за рулем которого был 21-летний парень.