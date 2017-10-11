Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней

Полицейские выразили благодарность жительнице Приморья за помощь в раскрытии тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в селе Борисовка, Уссурийский городской округ. Иринапроходило мимо старой котельной, когда вдруг слышала от туда крики ребенка. Неравнодушная женщина бросилась на помощь, спугнув злоумышленника, который планировать изнасиловать 14-летнюю девочку. Отведя ребенка в местный Дом Культуры, женщина незамедлительно вызвала полицию и скорую помощь.

По горячим сделам подозреваемый был задержан. Им оказался местный 32-летний житель, который был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.