Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Отец «пьяного мальчика» требует моральной компенсацию 10 млн руб.
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
15Стрельба в Лас-Вегасе
09:13 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Приморья предотвратила изнасилование малолетней

Женщину наградили благодарственным письмом.

Полицейские выразили благодарность жительнице Приморья за помощь в раскрытии тяжкого преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Инцидент произошел в селе Борисовка, Уссурийский городской округ. Иринапроходило мимо старой котельной, когда вдруг слышала от туда крики ребенка. Неравнодушная женщина бросилась на помощь, спугнув злоумышленника, который планировать изнасиловать 14-летнюю девочку. Отведя ребенка в местный Дом Культуры, женщина незамедлительно вызвала полицию и скорую помощь.

По горячим сделам подозреваемый был задержан. Им оказался местный 32-летний житель, который был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Начальник отдела МВД России по городу Уссурийску Магомед Терчиев лично поблагодарил Ирину Ли, предотвратившую тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней, за активную гражданскую позицию и помощь в задержании подозреваемого. Женщине вручили благодарственное письмо и букет цветов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Первые решения
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь