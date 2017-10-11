Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымский танкер обстреляли у берегов Ливии - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10:30 (мск), источник: Sputnik.by

Дело экс-директора Минского зоопарка передано прокурору

МИНСК, 11 окт — Sputnik. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Минского зоопарка Юрия Рябова и его супруги, сообщили в СК.

Источник: Reuters

Он был задержан в октябре 2016 года по обвинению в хищении с использование служебного положения. Объектом преступления являются редкие животные, которые были нелегально проданы из зоопарка. Согласно материалам уголовного дела, супружеская чета Рябовых в течение двух лет продавала из зоопарка птиц и зверей.

«Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Бывший директор зоопарка и его супруга, которая работала начальником зоотехнического отдела, обвиняются по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в среду в СК.

Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik в 2015 году Московская фирмы «АфроЗоо» подарила минскому зоопарку четырех гиеновидных собак, но поставила условие, когда появятся щенки, то зоопарк должен вернуть их в Москву.

Весной 2016 года семь гиеновидных собак оперативники обнаружили в сарае в Кобринском районе, животных вернули обратно в зоопарк. Было возбуждено уголовное дело в отношении директора зоопарка и его жены. Следователи установили, что из зоопарка были похищены и проданы не только маленькие гиены, но и другие животные и птицы — восточносибирская и обыкновенная рыси, кошачий лемур, 23 особи фламинго, восточный колобус, три боливийские мирикини.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 #FreedomForGirls: Международный день девочек отмечают 11 октября
Последнюю картину Да Винчи продадут от $100 млн
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали возможную причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
За атаки на дипучреждения РФ заочно арестованы четверо украинцев
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
От обвиненного в домогательствах продюсера Вайнштейна ушла жена
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь