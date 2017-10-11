Дело экс-директора Минского зоопарка передано прокурору

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Он был задержан в октябре 2016 года по обвинению в хищении с использование служебного положения. Объектом преступления являются редкие животные, которые были нелегально проданы из зоопарка. Согласно материалам уголовного дела, супружеская чета Рябовых в течение двух лет продавала из зоопарка птиц и зверей.

«Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Бывший директор зоопарка и его супруга, которая работала начальником зоотехнического отдела, обвиняются по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в среду в СК.

Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik в 2015 году Московская фирмы «АфроЗоо» подарила минскому зоопарку четырех гиеновидных собак, но поставила условие, когда появятся щенки, то зоопарк должен вернуть их в Москву.