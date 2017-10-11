Избитым в Турции уральцам отказали в рассмотрении жалоб

Турагентство «Анекс Магазин Мегион» отказало в рассмотрении жалобы жителям Верхней Пышмы, избитым в Турции. Об этом говорится в ответном письме на претензию туристов (копия есть в редакции), передает «Уралинформбюро».

В организации пояснили, что направили запросы в отель Azura Deluxe Resort & Spa Hotel и в принимающую компанию «Anex Tourism Worldwide DMSS». Сведения, которые они получили в ответах на часть запросов, не совпадают и противоречат тому описанию конфликта, которые привели уральцы в своей жалобе.

«С учетом этого мы не можем пока рассмотреть жалобу по существу», — говорится в ответе.

В турагентстве добавили, что при получении всех ответов на запросы сообщат позицию по данному инциденту.

Напомним, что конфликт в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel произошел 24 сентября 2017 года. По словам уральцев, они хотели оставить жалобу на бармена отеля, который из-за неприязни к русским отказался обслуживать молодых людей. Тот в ответ начал распускать руки, завязалась драка.