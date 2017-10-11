Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Жена и директор Хворостовского ответили на сообщения о его смерти
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
15Стрельба в Лас-Вегасе
09:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Избитым в Турции уральцам отказали в рассмотрении жалоб

В турфирме.

Турагентство «Анекс Магазин Мегион» отказало в рассмотрении жалобы жителям Верхней Пышмы, избитым в Турции. Об этом говорится в ответном письме на претензию туристов (копия есть в редакции), передает «Уралинформбюро».

В организации пояснили, что направили запросы в отель Azura Deluxe Resort & Spa Hotel и в принимающую компанию «Anex Tourism Worldwide DMSS». Сведения, которые они получили в ответах на часть запросов, не совпадают и противоречат тому описанию конфликта, которые привели уральцы в своей жалобе.

«С учетом этого мы не можем пока рассмотреть жалобу по существу», — говорится в ответе.

В турагентстве добавили, что при получении всех ответов на запросы сообщат позицию по данному инциденту.

Напомним, что конфликт в отеле Azura Deluxe Resort & Spa Hotel произошел 24 сентября 2017 года. По словам уральцев, они хотели оставить жалобу на бармена отеля, который из-за неприязни к русским отказался обслуживать молодых людей. Тот в ответ начал распускать руки, завязалась драка.

Пострадавшие в турецком городе Авсалларе уральцы написали заявление в полицию Верхней Пышмы. В полиции подтвердили факт обращения пострадавших с заявлением.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Печам ВСМПО обеспечили стабильную работу
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Совладельца «Юлмарта» задержали по подозрению в мошенничестве
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов Сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь