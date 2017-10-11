На Среднем Урале при демонтаже старого клуба пострадали двое рабочих
На Среднем Урале при разборе конструкций неработающего клуба в поселке Пелым пострадали двое рабочих. Прокуратура организовала проверку.
На Среднем Урале при разборе конструкций неработающего клуба в поселке Пелым пострадали двое рабочих. Прокуратура организовала проверку.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел сегодня на улице Чапаева. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с травмами. Как уже выяснили в надзорном ведомстве, в последнее время здание клуба арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода оно не работало в связи с его ветхостью. По предварительным данным, администрация заключила контракт на проведение работ по демонтажу опасного здания, а один из коммерсантов нанял для этого работников.
«Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, регулирующего проведение работ при демонтаже зданий, а также законодательства об охране труда. Будет установлено, была ли соблюдена техника безопасности при проведении работ. Кроме того, будет запрошена информация из медицинских учреждений с целью установления тяжести полученных травм», — отметили в ведомстве.
Там заверили, что при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.