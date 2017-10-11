На Среднем Урале при демонтаже старого клуба пострадали двое рабочих

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел сегодня на улице Чапаева. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения с травмами. Как уже выяснили в надзорном ведомстве, в последнее время здание клуба арендовали предприниматели под торговые площади, однако последние полгода оно не работало в связи с его ветхостью. По предварительным данным, администрация заключила контракт на проведение работ по демонтажу опасного здания, а один из коммерсантов нанял для этого работников.