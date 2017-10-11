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10:10 (мск), источник: Клопс.ru

На старой светлогорской трассе мусоровоз снёс дерево и съехал в кювет

ДТП произошло в районе поворота на посёлок Шатрово.

Утром 11 октября на старой светлогорской трассе мусоровоз съехал в кювет. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

У грузовика сильно повреждена кабина, он снёс придорожное дерево. Инцидент произошёл в районе поворота на посёлок Шатрово.

«Дорога утром на трассе очень скользкая и мокрая. Сцепление крайне плохое с летней резиной», — отмечают очевидцы.

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