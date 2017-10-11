На старой светлогорской трассе мусоровоз снёс дерево и съехал в кювет
ДТП произошло в районе поворота на посёлок Шатрово.
ДТП произошло в районе поворота на посёлок Шатрово.
Утром 11 октября на старой светлогорской трассе мусоровоз съехал в кювет. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
У грузовика сильно повреждена кабина, он снёс придорожное дерево. Инцидент произошёл в районе поворота на посёлок Шатрово.
«Дорога утром на трассе очень скользкая и мокрая. Сцепление крайне плохое с летней резиной», — отмечают очевидцы.