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10:07 (мск), источник: УралПолит.ру

Неизвестный поджег дом в Вехотурье: сгорели мужчина и двухлетняя девочка

ВЕРХОТУРЬЕ, 11 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожилой мужчина и его внучка двух лет от роду погибли при пожаре в частном жилом доме в Верхотурье, пострадали еще один ребенок и женщина.

«Ночью 11 октября 2017 года в правоохранительные органы города Верхотурья поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном жилом доме по улице Малышева в Верхотурье тел двух человек — пожилого мужчины и его внучки, 2015 года рождения», — сообщает следственное управление СК РФ по региону.

С места происшествия в больницу госпитализированы мать погибшей девочки и ее маленький сын.

Установлено, что пожар вспыхнул в результате поджога. Верхотурским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Наказание за убийство двух человек — вплоть до пожизненного заключения.

«…На месте происшествия работает следственная группа СКР, сотрудники МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются местные жители… Принимаются меры к установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — информирует ведомство.

Для практической помощи в выяснении всех обстоятельств трагедии по указанию руководства СУ СК на место происшествия выехали следователи-криминалисты, а также следователь по особо важным делам, отмечается в сообщении.

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