Неизвестный поджег дом в Вехотурье: сгорели мужчина и двухлетняя девочка

«Ночью 11 октября 2017 года в правоохранительные органы города Верхотурья поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном жилом доме по улице Малышева в Верхотурье тел двух человек — пожилого мужчины и его внучки, 2015 года рождения», — сообщает следственное управление СК РФ по региону.

С места происшествия в больницу госпитализированы мать погибшей девочки и ее маленький сын.

Установлено, что пожар вспыхнул в результате поджога. Верхотурским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

Наказание за убийство двух человек — вплоть до пожизненного заключения.

«…На месте происшествия работает следственная группа СКР, сотрудники МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются местные жители… Принимаются меры к установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — информирует ведомство.