В Перми суд вынес приговор Дмитрию Дымбрылову по делу МФЦ
Бывший чиновник получил реальный срок заключения.
Бывший чиновник получил реальный срок заключения.
В Перми только что суд вынес приговор бывшему директору краевого Многофункционального центра (МФЦ) Дмитрию Дымбрылову, признанному виновным в хищении в особо крупном размере. Суд приговорил
Ленинский районный суд Перми вынес приговор Дмитрию Дымбрылову, бывшему директору краевого МФЦ. Он признан виновным в хищении в особо крупном размере и растрате вверенного ему имущества. По совокупности совершённых преступлений Дмитрий Дымбрылов приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 305 тысяч рублей.
Дмитрий Дымбрылов взят под стражу в зале суда.
Напомним, Дымбрылов обвинялся в ряде преступлений, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Предметом преступления были бюджетные средства, направленные на реконструкцию помещений под МФЦ в Добрянке, Перми и Краснокамске.