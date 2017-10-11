В Перми суд вынес приговор Дмитрию Дымбрылову по делу МФЦ

В Перми только что суд вынес приговор бывшему директору краевого Многофункционального центра (МФЦ) Дмитрию Дымбрылову, признанному виновным в хищении в особо крупном размере. Суд приговорил экс-чиновника к реальному сроку заключения.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор Дмитрию Дымбрылову, бывшему директору краевого МФЦ. Он признан виновным в хищении в особо крупном размере и растрате вверенного ему имущества. По совокупности совершённых преступлений Дмитрий Дымбрылов приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 305 тысяч рублей.

Дмитрий Дымбрылов взят под стражу в зале суда.