Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Секс сокращает жизнь
Турция запретила въезд баскетболисткам клуба РФ
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Утяшева пришла на шоу в Вероне в прозрачном топе - СМИ
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15Стрельба в Лас-Вегасе
10:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми суд вынес приговор Дмитрию Дымбрылову по делу МФЦ

Бывший чиновник получил реальный срок заключения.

В Перми только что суд вынес приговор бывшему директору краевого Многофункционального центра (МФЦ) Дмитрию Дымбрылову, признанному виновным в хищении в особо крупном размере. Суд приговорил экс-чиновника к реальному сроку заключения.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор Дмитрию Дымбрылову, бывшему директору краевого МФЦ. Он признан виновным в хищении в особо крупном размере и растрате вверенного ему имущества. По совокупности совершённых преступлений Дмитрий Дымбрылов приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 305 тысяч рублей.

Дмитрий Дымбрылов взят под стражу в зале суда.

Напомним, Дымбрылов обвинялся в ряде преступлений, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Предметом преступления были бюджетные средства, направленные на реконструкцию помещений под МФЦ в Добрянке, Перми и Краснокамске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Хранитель деревни. Как оренбуржец стал единственным жителем родного села
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии
СМИ узнали причину гибели Су-24 в Сирии
Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира в России
Четверо украинцев заочно арестованы за атаки на дипучреждения РФ
Директор океанариума подал в отставку из-за гибели животных
Продюсер Вайнштейн остался без жены из-за секс-скандала
Центр Кудрина раскрыл источники своего финансирования
Спорт
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ На данный момент 23 сборные обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь