Водитель ГАЗели сбил двух женщин на пешеходном переходе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Согласно информации, 41-летний водитель автомобиля ГАЗ 2834 сбил двух пешеходов, переходящих проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали две женщины — 62-х и 68-и лет. Они были госпитализированы в больницу.