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10:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель ГАЗели сбил двух женщин на пешеходном переходе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 10 октября в 19:40 на ул. Фучика, 10/2 (Автозаводский район, Нижний Новгород).

Согласно информации, 41-летний водитель автомобиля ГАЗ 2834 сбил двух пешеходов, переходящих проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали две женщины — 62-х и 68-и лет. Они были госпитализированы в больницу.

Напомним, что в результате массового ДТП в Сергачском районе в больницу были доставлены три человека.

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