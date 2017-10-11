Водитель ГАЗели сбил двух женщин на пешеходном переходе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 10 октября в 19:40 на ул. Фучика, 10/2 (Автозаводский район, Нижний Новгород).
Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 10 октября в 19:40 на ул. Фучика, 10/2 (Автозаводский район, Нижний Новгород).
Согласно информации, 41-летний водитель автомобиля ГАЗ 2834 сбил двух пешеходов, переходящих проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадали две женщины — 62-х и 68-и лет. Они были госпитализированы в больницу.
Напомним, что в результате массового ДТП в Сергачском районе в больницу были доставлены три человека.